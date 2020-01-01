أخبار ريال مدريد: اليونايتد يتفرغ لبيل وغيابات مدريد في المباراة الأولى

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 13 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020:

مانشستر يونايتد يضع اهتمامه على انهاء صفقة ريال مدريد

يشعر مانشستر يونايتد بالإحباط في سعيه وراء جادون سانشو ويمكن أن يوجه انتباهه إلى جاريث بيل، وفقًا لصحيفة إكسبريس.

صرح بوروسيا دورتموند مرارًا وتكرارًا بأنه لن يتزحزح عن السعر المطلوب لسانشو.

يُعتقد أن ريال مدريد يائس لإخراج بيل بسبب تكاليف راتبه، وسيرحب بأي تحرك من أجل اللاعب.

برشلونة قد يخطف مدافع إشبيلية قبل ريال مدريد

حوَّل برشلونة انتباهه إلى جوليس كوندي بينما يتطلع إلى تعزيز خط الدفاع، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو.

ريال مدريد أيضًا يضع مدافع إشبيلية البالغ من العمر 21 عامًا على رادار النادي، لكن النادي الكتالوني يمكن أن يتخذ خطوة من أجله لأنه يناسب المظهر الذي يبحثون عنه.

ريجيلون يفضل اشبيلية على اليونايتد

يفضل سيرخيو ريجيلون الإعارة إلى اشبيلية على أن يتم بيعه ل مانشستر يونايتد ، وفقًا لما ذكرته AS.

قضى الظهير الأيسر ل ريال مدريد الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فريق الدرجة الأولى وساعدهم في الفوز بالدوري الأوروبي.

ويبدو أن اللاعب رفض البيع وفضل الإعارة مع اشبيلية حتى يكون له الفرصة للعودة إلى النادي الملكي و التألق معهم.

ريال مدريد يستعد لضم مبابي في 2021

اللوس بلانكوس يستهدفون نجم باريس سان جيرمان

لا يزال ريال مدريد يأمل في ضم مبابي من باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 ، حسب تقرير AS.

ينتهي عقد اللاعب في عام 2022، مما قد يجعله متاحًا في غضون 12 شهرًا، وبينما يتوق ناديه إلى تقييده على المدى الطويل، فإن مدريد مستعد للانقضاض عليه في أي لحظة.

ويعتقد النادي الملكي أن مبابي سيساعد فريقهم من حيث الأداء و سيسهل عليهم حصد المزيد من البطولات.

غيابات من ضنها أسينسيو في المباراة الأولى للريال في الليجا

لا يزال ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد يتدرب وحيدًا وبعيدًا عن الفريق بعد أسبوع من تعرضه لإصابة صغيرة في الركبة لكنها مقلقة.

عانى أسينسيو قليلاً من التورم في الركبة نفسها التي تطلبت الجراحة قبل عام، مما أثار بعض المخاوف في مدريد.

في حين أن كل اختبار تم إجراؤه على تلك الركبة الأسبوع الماضي يستبعد حدوث إصابة خطيرة ، فإن الحقيقة هي أن أسينسيو ما زال غير متاح وقد يضطر إلى تفويت المباراة الافتتاحية للموسم أمام ريال سوسيداد الأسبوع المقبل.

بالنظر إلى أنه من غير المتوقع أن يكون إيدن هازارد جاهزًا، لن يكون لدى المدرب زين الدين زيدان العديد من الخيارات للاختيار من بينها على الأجنحة. علاوة على ذلك ، يتعافى إيسكو أيضًا من إصابة في الكاحل وقد يحتاج إلى تفويت المباراة أيضًا.