وردة منبوذًا في بارك .. تدريبات منفردة حتى الرحيل

عمرو وردة عاد إلى باوك قبل أيام على خلفية أزمة في لاريسا

باتت أيام عمرو وردة؛ المحترف المصري في صفوف باوك اليوناني، في صفوف فريقه معدودة، إذ ينتوي مجلس الإدارة في إيجاد عرض خارجي للتخلص منه.

صاحب الـ26 عامًا عاد إلى باوك منذ أيام، بعدما فسخ نادي لاريسا اليوناني عقد إعارته قبل نهاية المدة المتفق عليها، على خلفية أسباب تاديبية خطيرة، بحسب ما جاء في بيان النادي. (طالع التفاصيل)

وأوضح رئيس لاريسا أسباب فسخ عقد اللاعب، مرجعًا الأمر إلى امتناعه عن حضور عدد من الحصص التدريبات، لينافي ما جاء في بيان ناديه. (طالع التفاصيل)

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ووفقًا لصحيفة "سبورت تايم" اليونانية فإن وردة ممنوع من خوض التدريبات الجماعية مع زملائه في باوك خلال الفترة الحالية، إذ سيتدرب منفردًا.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة النادي قرر الاستغناء عن خدماات المدافع المصري خلال الميركاتو الصيفي المقبل، سواء بالإعارة إلى البيع النهائي.

يذكر أن وردة خاض 23 مباراة بقميص لاريسا الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع ستة آخرين.

ويتواجد المحترف المصري في الدوري اليوناني منذ عام 2015، وقتما رحل عن فريق تحت 23 عامًا بالأهلي المصري، لكن منذ وجوده باليونان وتوجه له عدة تهم أخلاقية.