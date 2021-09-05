الجناح البرازيلي انضم للهلال في الميركاتو الصيفي المنقضي مقابل 15 مليون يورو

فجر الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني مفاجأة من العيار الثقيل بشأن البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال السعودي، مؤكدًا أن أحد الأندية رفضت التعاقد معه قبل عامين رغم أن المقابل المادي كان زهيدًا للغاية.

البرازيلي – صاحب الـ25 عامًا – انضم خلال الميركاتو الصيفي المنقضي إلى الزعيم قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعقد ممتد حتى نهاية موسم 2025-26.

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القحطاني زعم أن نادي ضمك السعودي رفض ضم وافد الأزرق الجديد، رغم أن الهلال تعاقد معه مقابل 15 مليون يورو، بعد مفاوضات استغرقت مدة، لإقناع النادي الإنجليزي بالمقابل المادي.

وكتب القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معلومة صادمة: بيريرا تم عرضه على ضمك قبل سنتين وبسعرٍ زهيد وتم رفضه..!، اللي مو مصدق يسأل مدير الاحتراف في ضمك".

صالح أبو نخاع؛ رئيس نادي ضمك، لم يترك التغريدة تمر مرور الكرام، إذ خرج موضحًا حقيقة الأمر سريعًا.

ورد رئيس ضمك، على الإعلامي الرياضي، بتغريدة مقتضبة، كتب فيها: "غير صحيح"، نافية الخبر تمامًا.

معلومة صادمة:#بيريرا تم عرضه على #ضمك قبل سنتين وبسعرٍ زهيد وتم رفضه..!

اللي مو مصدق يسأل مدير الاحتراف في #ضمك 👋 — فلاح القحطاني (@falahsport) September 4, 2021

حتى الآن، ماتيوس بيريرا لم يحجز مكانه الأساسي في تشكيل الزعيم، إذ شارك في مباراتين بواقع 37 دقيقة في كلتيهما.

ويفضل ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال، الاعتماد على البيروفي أندريه كاريلو بدلًا من بيريرا، في ظل الخبرات الكبيرة للأخير، بجانب التفاهم الكبير بينه وبين زملائه في الملعب.

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