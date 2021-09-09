تيكسيرا يوضح .. لماذا رفض عرض الهلال أكثر من مرة؟

"العروض العربية كانت أعلى ماديًا ولكن.."

مثّل البرازيلي أليكس تيكسيرا؛ لاعب وسط بشكتاش التركي، مهمة صعبة لعدة أندية عربية على رأسها الهلال السعودي، بعدما رفض اللعب للدوريات العربية.

البرازيلي – صاحب الـ31 عامًا – دخل معه الهلال في مفاوضات خلال الميركاتو الصيفي 2020، وفي يناير 2021 وبسوق الانتقالات الصيفية المنتهي قريبًا، لكن في كل مرة لا تتم الصفقة.

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وفي الصيف المنقضي، واجه الزعيم منافسة من عدة أندية من الدوريين القطري والإماراتي، ومع ذلك يفشل الجميع في إحضاره للمنطقة العربية، فما السبب.

خرج تيكسيرا ليوضح أسباب رفضه لكافة المحاولات، التي بُذلت من جانب الأندية العربية، مرجعًا الأمر إلى رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب، خلال تصريحاته لصحيفة " A Spor": "بالفعل تلقيت عدة عروض عربية، منها ما كان المقابل المادي له أعلى من عرض بشكتاش، لكن رغبتي في اللعب بدوري أبطال أوروبا وبدوري تنافسي على مستوى عالٍ، كانت أقوى من الأموال، لذلك جئت للدوري التركي".

تيكسيرا ظل لاعبًا حرًا من يناير 2021 وحتى أغسطس الماضي، بعدما رحل عن نادي جيانجسو الصيني، ثم انضم لبشكتاش، الذي شارك معه الموسم الجاري في مباراتين، بواقع 73 دقيقة، وسجل هدف وحيد.

وفي رصيد تيكسيرا عديد البطولات، لكن مع نادي السابق شاختار الأوكراني، إذ حصد معه لقب الدوري المحلي خمس مرات، وأربعة ألقاب سوبر أوكراني، وثلاث بطولات كأس أوكرانيا، بجانب لقب الهداف لموسمي 2014-2015 و2015-2016.

وعلى المستوى الدولي، لم يمثل تيكسيرا المنتخب البرازيلي الأول في أي مباراة، لكن شارك مع السامبا تحت 17 عامًا، وتحت 20 عامًا في عدد من المباريات.

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