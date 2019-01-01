الهلال يتمم أولى صفقاته الشتوية من إنترناسيونال البرازيلي

اللاعب البرازيلي أنهى اتفاقه مع مسؤولي الزعيم

وضع نادي الهلال السعودي بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، على أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل، بالاتفاق مع إيدينيلسون؛ لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي.

الزعيم كان متحفظًا في صفقاته الصيفية، فلم يتعاقد سوى مع الثنائي الأجنبي الكوري الجنوبي هيون سوو والكولومبي كويلار، بجانب شراء البيروفي أندريه كاريلو نهائيًا.

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ووفقًا للصحفي البرازيلي ألكسندر إرنست فإن إيدينيلسون سوف يرحل عن النادي البرازيلي بنهاية العام الجاري، حيث اتفق مع مسؤولي الهلال، موضحًا أنه لا يعرف التفاصيل المالية للصفقة حتى الآن.

Direção irá negar, mas #Inter perderá Edenilson ao final do ano. Volante está acertado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ainda não sei valores. Grupo colorado ainda pode perder Patrick para o Fenerbahçe, da Turquia. Nico Lopez está negociado com o Tigres-MEX. Boa noite a todos — Alexandre Ernst (@Alexandre_Ernst) December 1, 2019

البرازيلي صاحب الـ29 عامًا يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، بجانب مركزه الأساسي بوسط الملعب.

وخاض إيدينيلسون عدة تجارب احترافية في الدوري الإيطالي بناديي أودينيزي وجنوة، قبل أن يستقر في إنترناسيونال في صيف عام 2018.

وخاض لاعب الوسط 36 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالها ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن الهلال يستعد لاستئناف مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين، بعد انتهاء فترة توقف الدوري، حيث يحتل حاليًا الصدارة بـ20 نقطة متساويًا مع النصر، لكن الزعيم له مباراة مؤجلة.