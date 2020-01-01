عرضان إنجليزيان يهددان مسيرة عبد الرزاق حمد الله مع النصر

هداف العالم 2019 تنهال عليه العروض

تجددت العروض الخارجية للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، لتصبح مسيرته مع العالمي مهددة بعدم الاستمرار.

المغربي كان قد صرح من قبل عن تلقيه عرضًا مغريًا من أحد الأندية الكبيرة في إيطاليا في نهاية الموسم الماضي إلا أنه فضل البقاء في الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لموقع "Foot mercato" الفرنسي فإن هناك أندية أوروبية كثيرة ترغب في ضم حمد الله بالصيف المقبل، على رأسها ناديي أستون فيلا ونيوكاسل الإنجليزيين.

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وأوضح الموقع الفرنسي أن قيمة انتقال المغربي تقدر بقيمة 18 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النصر.

"Foot mercato"أشار أيضًا إلى أن هناك عائق وحيد أمام الناديين لضم صاحب الـ29 عامًا ألا وهو أن شروط اللعب بالدوري الإنجليزي، تتضمن ضرورة أن يخوض اللاعب القادم 75% من مباريات منتخب بلاده خلال آخر ثلاث سنوات، وهو الشرط غير المتوفر في مسيرة حمد الله، إلا أن الصحيفة أكدت أن الأندية المهتمة به تسعى لإيجاد مخرج من هذا الشرط.

حمد الله لم يشارك سوى في 16 مباراة دولية مع أسود الأطلس، سجل خلالها سبعة أهداف.

وعاد اللاعب لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019 بعد غياب استمر طويلًا إلا أنه قبل البطولة بأيام قليلة، غادر معسكر الفريق، على إثر نشوب أزمة مع مدربه الفرنسي آنذاك هيرفي رينارد، أعلن بعدها اعتزاله الدولي.

تألق المغربي اللافت للنظر، والذي قاده ليكون هداف العالم في عام 2019، جعلت الأنظار تتجه إليه بشدة، خاصة من جانب ملاك نادي نيوكاسل السعودي،إذ اشتراه صندوق الاستثمار السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أيام.