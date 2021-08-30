المهاجم المغربي ساهم في ثلاثة أهداف مع النصر بالموسم الجاري

في الوقت الذي يطالب به الكثيرون إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الاستغناء عن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، للمجلس رأي آخر، وستشهد الأيام المقبلة مفاجآت.

المغربي مرتبط بعقد مع العالمي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2021-22، وأكد بشكل رسمي عدم رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ما هي مفاجأة حمد الله؟

وفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن إدارة النصر اتفقت بشكل مبدئي مع حمد الله لتمديد عقده لمدة عامين مقبلين مع تحسين مزاياه.

وأوضحت الصحيفة أن قرار تجديد عقد المهاجم المغربي يأتي بعد مساهمته بشكل إيجابي في احتلال الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور ثلاث جولات، بالإضافة إلى سعي الإدارة للحفاظ على نجوم الفريق، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجاري.

صاحب الـ30 عامًا شارك في مباراتين في الدوري المحلي بالموسم الجاري، نجح خلالها في إحراز ثلاثة أهداف.

جدل يحسمه حمد الله:

الفترة الماضية شهدت جدلًا كبيرًا بشأن المهاجم المغربي، وسط تقارير كانت تؤكد رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ما زاد من احتمالية صحة هذه التقارير وقتها، هي رسالة شقيق اللاعب، الذي أعلن بها موعد خوضه لتجربة جديدة، ناشرًا صورة له وهو يخلع قميص العالمي. (طالع التفاصيل)

كل ذلك تبعه، تقارير تؤكد مخاطبة حمد الله لإدارة النادي من أجل فسخ التعاقد، والسماح له بالانضمام لصفوف العميد.

لكن النصر قام بالرد على كل ذلك، بشكل رسمي، محذرًا كافة الأندية في الدخول في مفاوضات مع عبد الرزاق، ومشددًا على استمرار اللاعب مع الفريق. (طالع التفاصيل)

كذلك رد حمد الله بشكل رسمي، وأكد استمراره بالعالمي واحترامه لعقده، ولقرارات الجهاز الفني بقيادة مانو مينيزيس بشأن استبعاده من أي مباراة. (طالع التفاصيل)

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