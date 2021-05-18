العالمي أتم صفقة البرازيلي تاليسكا كأولى صفقاته الصيفية

استغرب الإعلامي الرياضي سيف الرخيص من تصرفات مجلس إدارة نادي النصر السعودي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، معتبرًا إياه متحديًا الجهات المعنية نظرًا لتراكم الديون عليه.

العالمي أعلن أمس الإثنين، تعاقده مع البرازيلي لاعب وسط جوانجزو الصيني لمدة ثلاث سنوات، في أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي لموسم 2021-2022.

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وكتب الرخيص، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يحدث في نادي النصر هو تحدي للجهات المعنية .. تخريب الصفقات ودفع مبالغ عاليه وأكبر من قيمة النادي ، أقل ما يقال عنها عشوائية".

وأضاف: "اتمنى من وزارة الرياضة توضح في بيان لكل ما يحدث في نادي النصر !!، العبث طبعهم ولكن هُنا في حدود !!".

الإعلامي اختتم: "أيضًا للمعلومية :- الديون 300 مليون بكلام رئيسهم !!، التعاقدات الأجنبية مع المحلية تتجاوز الـ 200 مليون .. يعني تقريبًا 500 مليون ؟! من يقدر يدفعها ، هذي ميزانية دولة يا أخوان !!، لذلك العشوائية مستمرة إلا إذا ...".

لازلت عند كلامي ..

ولكن مايحدث من نادي #النصر هو تحدي للجهات المعنية ..

- تخريب الصفقات و دفع مبالغ عاليه وأكبر من قيمة النادي ، أقل ما يقال عنها عشوائية ..

- اتمنى من وزارة الرياضة تّوضح في بيان لكل ما يحدث في نادي #النصر !!

- العبث طبعهم ولكن هُنا في حدود !! https://t.co/yG1UpvYlJ6 — سيف الرخيص (@SAiF_ALRAKES) May 17, 2021

يذكر أن النصر فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم في يناير الماضي، مما حرمه من الصفقات الشتوية.

ولم يحصل العالمي على شهادة الكفاءة المالية نظرًا لعدم قدرته على تسديد كافة ديونه المتعلقة بكرة القدم سواء لأندية أو لاعبين سابقين أو رواتب لاعبين أو موظفين.

ويحتل النصر حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الزعيم في الصدارة برصيد 52 نقطة.