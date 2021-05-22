العالمي يرغب في ضم حارس الأهلي تمهيدًا لرحيل جونز

علق الإعلامي الرياضي حمود القحطاني بطريقة مثيرة على أنباء رغبة محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، في الرحيل عن الراقي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صحيفة "الميدان الرياضي" السعودية أكدت أن مصادر مقربة من النادي الجداوي أوضحت أن وكيل حارس المرمى طلب شراء المتبقي في عقده.

وكان "جول" قد أشار من قبل أن نادي النصر يرغب في الظفر بخدمات العويس، تمهيدًا لرحيل الأسترالي براد جونز بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وكتب القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو أشوف أرقام العويس أمام الهلال فقط ما وقعت معه 200 ألف بالموسم".

لو أشوف أرقام #العويس أمام #الهلال فقط ما وقعت معه ٢٠٠ ألف بالموسم😅#حقيقه — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) May 22, 2021

صاحب الـ28 عامًا يلعب بقميص الراقي منذ صيف عام 2017، إذ انتقل له قادمًا من نادي الشباب السعودي في صفقة انتقال حر.

ويرتبط العويس بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021-2022.

ومنذ انضمامه، شارك الحارس في 107 مباراة مع الراقي بمختلف البطولات، استقبل خلالها 152 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 27 لقاء.

وأمام الهلال بالموسم الجاري، خرج العويس بتعادل سلبي في لقاء الذهاب، أما في الإياب فاستقبل خمسة أهداف.

وبقميص الراقي عمومًا، التقى العويس في الدوري المحلي بالزعيم في ست مباريات، واستقبل خلالها 13 هدفًا.