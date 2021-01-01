خاص | النصر يُقدم عرضًا رسميًا لضم العويس، والأهلي يرد

النصر يبحث عن حارس مرمى لخلافة براد جونز

يبدو أن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر بدأ مبكرًا السير في خطوات بناء الفريق وترميمه ليعود للمنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم القادم، خاصة بعد الموسم المحلي المخيب في 2020-2021.

مصادر جول النسخة العربية أوضحت أن إدارة النصر فتحت من جديد باب المفاوضات مع نظيرتها في الأهلي حول حارس المرمى السعودي محمد العويس، والذي ينتهي عقده صيف 2022.

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النصر حاول التعاقد مع العويس الصيف الماضي لكن الأهلي رفض تمامًا التخلي عنه، ويبدو أن انتهاء رحلة براد جونز مع العالمي بنهاية عقده في يونيو القادم دفع الفريق لفتح المفاوضات من جديد مع الفريق الجداوي.

المصادر أوضحت أن النصر قدم عرضًا للأهلي بشراء المدة المتبقية من عقد العويس والبالغة موسم واحد مقابل 12 مليون ريال سعودي، لكن الرد الأهلاوي جاء محبطًا للنصر.

الأهلي رفض مجرد التفاوض حول حارس مرماه، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي يُقدمه مع الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا حاليًا.

يُشار إلى أن النصر يخوض حاليًا غمار دور المجموعات من دوري الأبطال بحارس مرماه السعودي وليد عبد الله بعد إصابة براد جونز بفيروس كورونا، ويُقدم اللاعب أداءً ممتازًا خطف به إعجاب الجميع.