العالمي يخطر 22 لاعبًا بالرحيل في الصيف الجاري

وجدت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، أحد الحلول في محاولة للتغلب على الأزمة المالية التي ضربت النادي بالعام الماضي، بخلق مصدر إيرادات جديد لخزينة النادي.

العالمي مع أزمة فيروس كورونا تأثر ماليًا بشكل كبير، ودخل في عديد القضايا مع أندية منافسة أو لاعبين، كان أبرز نتائجها رحيل المدافع البرازيلي مايكون بيريرا فاسخًا عقده من جانب واحد، قبل أن تنجح الإدارة السابقة برئاسة صفوان السويكت في إعادته للفريق من جديد.

النصر لم ينجح بعد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، نظرًا لتراكم الديون عليه، وأمامه مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل وإلا سيتم حرمانه من التعاقدات الجديدة للمرة الثانية على التوالي.

النصر على الطريقة الأوروبية:

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة العالمي طبقت النظام الأوروبي في عملية بيع عقود اللاعبين السعوديين، إذ أنها وضعت بندًا في العقود يجبر الأندية المنتقل لها اللاعبين على منح النصر 15% من قيمة انتقال أي منهم إلى نادٍ آخر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البند تم وضعه في عقد فراس البريكان المنتقل إلى الفتح، وكذلك في عقد سعود زيدان المنتقل حديثًا لنادي الحزم.

رحيل 22 لاعبًا:

على جانب آخر، أخطر نادي النصر 22 لاعبًا بالرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة العالمي أبلغت 22 لاعبًا بالانتظام في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، على ملعب الفئات السنية في مقر النادي، تحت إشراف المدرب السعودي حسين مرزوق، لحين حسم وجهاتهم المقبلة.

ونشرت الصحيفة قائمة الـ22 لاعبًا، والتي ضمت كل من: خالد الشويع وسلطان العنزي وبندر درويش وسامر المحيميد وفواز المطيري وماجد قشيش ومحمد دغريري ونواف المطيري وفرج الغشيان وخالد الغوينم وعبد المجيد عباس ونواف الفرشان وعلي يحيى وعبد الرحمن الشنار وأسامة البواردي وعبد الله الشنقيطي ورائد أزيبي وريان المفرح وعبد الله الشهري وعبد الرزاق المحبوب وعبد الرحمن الزير ونواف العصيمي.

النصر في بلغاريا:

يقيم النصر حاليًا معسكرًا خارجيًا في بلغاريا، استعدادًا للموسم المقبل 2021-22، الذي سينطلق في 12 من أغسطس المقبل.

ويسعى العالمي من خلال معسكره أن يعد جيدًا للموسم الجديد، لتجنب هبوط المستوى المفاجئ الذي حدث الموسم الماضي، والذي كلف الفريق احتلال المركز السادس في جدول الترتيب وبالتالي الغياب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا إلا لو حقق لقب النسخة الحالية، التي وصل لدور الـ16 بها.

وأبرم النصر صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، مع عودة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من الإعارة.

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