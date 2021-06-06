نجم الزمالك في الأهلي؟ .. "لن نكون كوبري"

زعمت التقارير رفضه التجديد اعتراضًا على المقابل المادي!

ربطت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية بين الأهلي المصري ومصطفى فتحي؛ لاعب الزمالك المعار إلى نادي سموحة، للانضمام للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الأداء المميز الذي ظهر به مع الفريق السكندري.

بعض التقارير الصحفية زعمت أن اللاعب، الذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، رفض عرض تجديد عقده من قبل الأبيض، في ظل الخلاف حول المقابل المادي، إذ طلب مساواته بلاعب الفئة الأولى، في حين يعرض عليه المسؤولون تقاضي ثلاثة ملايين ونصف سنويًا.

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محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة، حسم الأمر، وأكد أن الأهلي لم يطلب من الأساس التعاقد مع اللاعب، بجانب أن الأخير لا يريد ارتداء الفانلة الحمراء.

وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصطفي فتحي لاعب كبير خلقا ولعبا ، وسعدنا جدا بوجودة بيننا ، ولكني اؤكد انة وديعة لدي سموحة لنهاية الموسم ليس لنا سلطة او قرار في مستقبلة ، لانة لاعب نادي الزمالك".

وأضاف: "لا يمكن ان نكون كوبري لانتقالة للاهلي ، لان سموحة اكبر من ذلك بكثير ، ولاتوجد رغبة لدي اللاعب او الاهلي في ذلك".

يذكر أن فتحي تمت إعارته للفريق السكندري في يناير 2021، بعدما غاب فترة طويلة عن الملاعب للإصابات، إذ فضل المسؤولون خروجه معارًا للحصول على فرصة أكبر للمشاركة واستعادة مستواه.

وشارك اللاعب مع سموحة في 18 لقاء بالدوري المصري الممتاز، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع خمسة آخرين.