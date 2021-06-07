الكرة تعود لملعب الزمالك في ملف فرجاني ساسي

فجر الصحفي الرياضي بصحيفة "استاد الدوحة" عبد العزيز أبوحمر مفاجأة لجمهور قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، بشأن الثنائي التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفارس الأبيض، وحسين الشحات؛ جناح أيمن المارد الأحمر.

جدل كبير دار خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن تمسك ساسي بالرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الشهر الجاري، للانتقال إلى الدوري القطري، رافضًا استكمال الموسم.

التونسي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، وحتى الآن لم ينجح مسؤولو النادي في إقناعه بتجديد عقده، في ظل خلاف حول المقابل المادي الذي سيتقاضاه.

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أما الشحات فعقده مع القلعة الحمراء لا يزال مستمرًا حتى نهاية موسم 2022-2023، لكن مستواه المهتز تسبب له في انتقادات كثيرة من الجمهور.

الصحفي أبوحمر كشف عن بشرى لجمهور الزمالك، مؤكدًا أن أمر انتقال ساسي للدوري القطري تم إغلاقه، لكن الشحات أصبح معروضًا على الريان بدلًا منه.

وكتب صحفي "استاد الدوحة"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "موضوع فرجاني ساسي والريان ليس له أي أساس من الصحة، ولاعب الزمالك المنتهي عقده أنهى نظريا انتقاله للدحيل".

وأضاف: "لكن الجديد أن وكيل لاعبين (مصري معروف ومقرب من الاهلي ) عرض (قبل يومين) على وكيل (لاعبين قطري معروف) نقل حسين الشحات (إعارة لموسم واحد) من الاهلي إلى الريان)".

موضوع #فرجاني_ساسي و #الريان ليس له أي أساس من الصحة❌ ولاعب #الزمالك المنتهي عقده أنهى نظريا انتقاله لـ #الدحيل ولكن الجديد أن👇

وكيل لاعبين (مصري معروف ومقرب من #الاهلي ) عرض (قبل يومين) على وكيل (لاعبين قطري معروف) نقل #حسين_الشحات (إعارة لموسم واحد) من الاهلي إلى #الريان 👉 — عبدالعزيز أبوحمر Abdelaziz Abuhamar (@Aabuhamar) June 7, 2021

الشحات شارك الموسم الجاري مع الشياطين الحمر في 26 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع خمسة آخرين.

أما ساسي فقد خاض 27 مباراة مع الفارس الأبيض، أحرز خلالها ثلاثة أهداف، وصنع سبعة آخرين.