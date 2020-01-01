قلق في الزمالك بسبب بنشرقي

الجناح المغربي يتألق بشكل لافت للنظر بالقميص الأبيض على عكس ما كان عليه بالهلال السعودي

يخشى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خسارة المغربي أشرف بنشرقي؛ جناح أيسر الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

المغربي كان قد انضم للقلعة البيضاء في صيف عام 2019 قادمًا من الهلال السعودي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2021-2022.

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ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن نادي طرابزون سبورت التركي جاد في رغبته في الحصول على خدمات بنشرقي، موضحة أن اسمه راج بقوة في الإعلام التركي، إذ تهتم به عدة أندية، في محاولة لخطفه من الأبيض.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن رئيس الفارس الأبيض يرفض تمامًا ريحل اللاعب، مشيرة إلى أن هذا العرض سيخلق حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة النادي التركي في الظفر به، وفي المقابل إلحاح مسؤولي الزمالك على المغربي للبقاء في صفوف الفريق.

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا خاض 21 مباراة بالقميص الأبيض هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وقاد المغربي فريقه لحصد بطولتين خلال شهر فبراير الماضي، الأولى كأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي، والثانية كأس السوبر المصري على حساب الأهلي.