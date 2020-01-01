رسميًا .. لجنة الاحتراف تصدر حكمها في أزمة الاتحاد والتعاون والسواط

السكري يدين موقف اللاعب والاتحاد ولجنة الاحتراف ترد

أصدرت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدمن رسميًا اليوم الإثنين، قرارها بشأن الأزمة القائمة بين ناديي الاتحاد والتعاون، بشأن اللاعب عبد المجيد السواط.

اللاعب كان قد رفض تمديد عقده مع السكري، مفضلًا الانضمام إلى معسكر العميد المقام حاليًا بأبها، إذ وقع للاتحاد في يناير الماضي، عقد الانضمام له بداية من الموسم المقبل، بعدما دخل الفترة الحرة مع ناديه.

مجلس التعاون أصدر بيانًا رسميًا، صباح اليوم الإثنين، يدين خلاله موقف اللاعب، مؤكدًا أنه قام بتفعيل بند تمديد عقد السواط لموسم إضافي. (طالع التفاصيل)

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لجنة الاحتراف فصلت في الأزمة، إذ كتب السكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءً على ما رفعه نادي التعاون حول تغيب اللاعب عبد المجيد السواط عن التدريبات ومخالفته النظام التعاقدي والتعليمات الخاصة بذلك، أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قبل قليل قرارًا يقضي بإلزام اللاعب والنادي بالتعميم الصادر من لجنة الاحتراف والخاص باستكمال الموسم الرياضي الحالي".

وأضاف: "وأبلغت لجنة الاحتراف اللاعب ونادي الاتحاد بقرارها، وأكدت اللجنة بأن النزاع التعاقدي بين الناديين للموسم القادم من اختصاص غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم".

يذكر أن السواط شارك الموسم الجاري في 17 مباراة بقميص السكري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف.