لاعب الاتحاد لم يجدد عقده والجمهور يتهمه بمساومة النادي

يعيش جمهور نادي الاتحاد السعودي حالة من الغضب بسبب الأنباء التي تتردد حول سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن النادي، في ظل عدم تجديد عقده مع الفريق.

ما سر تأخر التجديد؟

عديد الأنباء تتردد في الفترة الحالية حول تلقي اللاعب أكثر من عرض للرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على رأسها ناديي الهلال والنصر، بخلاف عدة أندية أخرى.

وتشير التقارير إلى أن هناك خلاف بينه وبين إدارة النادي حول المقابل المادي للتجديد، إذ قدمت الإدارة له 4 ملايين ريال، في حين أنه يمتلك عرضًا بـ7 ملايين.

ماذا قال المشجع لوكيل سعود؟ وكيف رد عليه؟

أحد جمهور العميد أرسل رسالة لوكيل عبد الحميد، فهد باقديم، جاء فيها: "وش المزايدات. اللي مع النادي. عشان سعود. شوف بقولك شي. ترا جمهور الاتحاد غير عن كل الجماهير. واعين فوق ماتتصور. سعود عبدالحميد انا اكثر واحد اتمنى انه يكون اتحادي. لكن اذا المزايدات ذي بتضل كذا لا والله خله يروح. قسم بالله الاتحاد اكبر من سعود وغير سعود. خمسة مليون. مساومة".

باقديم رد على المشجع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الي تسمعه او تقراه شائعات هذا للتوضيح فقط".

ثم أضاف الوكيل جملة: "لاعب بالمنتخب"، بطريقة غير مفهومة، لكن فسرها البعض أن المقابل المادي الذي يطلبه سعود يرجع إلى كونه لاعب في المنتخب الوطني ، رغم صغر سنه.

كل الي تسمعه او تقراه شائعات هذا للتوضيح فقط — فهد باقديم (@ft8881) June 5, 2021

فيما اكتفى باقديم بالرد بـ"جزاك الله خير"، على مشجع كتب في رسالته: "مستحيل سعود يساوم ويزايدع نادي الاتحاد، مستحيل يطلع من بيته، ان كنت تتمنى مصلحة اللاعب فعلًا لا تلعب براسه واتركه هو واسرته يقرروا ماهو افضل لسعود، وبإذن لله باقي ويتمدد".

جزاك الله خير — فهد باقديم (@ft8881) June 4, 2021

يذكر أن عبد الحميد كان قد تم تصعيده إلى الفريق الأول للعميد في عام 2018، ونجح في الموسم الماضي في تثبيت أقدامه بصورة كبيرة للفريق، بعدما قدم موسمًا رائعًا شارك خلاله في 24 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة آخرين.

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