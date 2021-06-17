أنباء كثيرة تحيط بنجوم العميد خلال الفترة الحالية تثير الشكوك حولهم

بعث أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي، برسالة طمأنة إلى جمهور ناديه، بعد تردد عديد الأنباء حول رحيل عدد من اللاعبين.

العميد أمامه عديد من ملفات تجديد عقود اللاعبين، لم يتم حلها حتى الآن، على رأسها الظهير سعود عبد الحميد، الذي انتهى عقده ويماطل حتى الآن، للتجديد نظرًا للاختلاف في الأمور المادية.

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هناك عديد الأنباء كذلك تحاول عدد من لاعبيه، فحارس المرمى فواز القرني، الذي ترددت أنباء عن رغبة النصر في ضمه، بجانب فهد المولد، الذي يحاول النادي تمديد عقده ولم يفلح حتى الآن.

وكتب دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البعض، مع الأسف، يضيع وقته في قضية خاسرة تمامًا".

وأضاف: "تأكدوا أن الاتحاد لن يفرط في لاعب يفيد الفريق ويحب الاتحاد".

تأكدوا أن الاتحاد لن يفرط في لاعب يفيد الفريق ويحب الاتحاد. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) June 17, 2021

يذكر أن النادي الجداوي لم ينجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، إذ أنه يأتي في المرتبة الأولى من بين الأندية الأكثر ديونًا برصيد 140.304.083 مليون ريال.

أمام العميد مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل، حتى يسدد ديونه ويُبرم صفقات صيفية، إذ سيتبقى له سبعة أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.