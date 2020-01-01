بيان رسمي | اعتذار وتقديرًا لجهوده - الترجي يعلن انتقال أنيس البدري لاتحاد جدة

رابع صفقات العميد تمت

أصدر نادي الترجي التونسي اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا معلنًا خلاله انتقال لاعبه أنيس البدري إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

باب سويقة كان قد أصدر بيانًا قبل أيام معلنًا رفضه لعرض النادي الجداوي، لضعف المقابل المادي، حيث كان عرضه الأول بقيمة 200 ألف دولار والثاني بقيمة 500 ألف دولار، وهو ما لا يلبي مطالب النادي التونسي.

بيان الترجي الجديد أوضح خلاله سبب تراجعه عن قرار الرفض، إذ جاء فيه: "على إثر الاعتذار الذي تقدم به اللاعب للفريق ومساهمته في النجاحات التي عرفناها في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن المبلغ لا يلبي طموحات الترجي الرياضي التونسي، قررت الهيئة المديرة وعلى رأسها السيد حمدي المدب منح ترخيص الخروج للبدري، للالتحاق بفريق اتحاد جدة.

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"نتمنى له التوفيق بوصفه أحد العناصر التي كانت وراء تألق الترجي الرياضي التونسي، وهذا ما اتخذته الهيئة المديرة بعين الاعتبار في اتخاذ هذا القرار".

يذكر أن العميد حتى الآن تعاقد مع ثلاثة لاعبين بخلاف البدري هم ليوناردو جيل، برونو أوفيني، ومحمد الثاني.

ويلتقي النمور حاليًا بأولمبيك آسفي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندسة الأبطال، إذ انتهى الشوط الأول بتأخر العميد بهدف وحيد.