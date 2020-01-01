خاص | سر طلب السومة الرحيل ونادٍ عربي يغازله

العقيد يصدم جمهور الأهلي

فاجأ السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، جمهور ناديه بطلبه الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، دون أي مقدمات، مما أثار الحيرة في وسط الراقي.

السوري ينتهي عقده مع النادي الجداوي بنهاية الموسم الجاري، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يطلب بها الرحيل عن صفوف الأهلي، إذ كانت المرة الأول في عهد المدير الفني برانكو، بالموسم الماضي، على إثر خلاف في وجهات النظر الفنية بينهما.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن السومة أخطر المقربين منه أن تولي طارق كيال منصب المشرف العام على الكرة، بعني كتابة شهادة نهاية مسيرته بقلعة الراقي بصفة نهائية.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي شباب الأهلي الإماراتي خاطبت نظيرتها بالنادي السعودي للاستفسار عن المتبقي من عقد اللاعب، إذا كانت هناك نية لبيع عقده خلال الصيف الجاري.

يذكر أن الأهلي أعلن بصفة رسمية اليوم الخميس، تعيين كيال مشرفًا على الكرة خلفًا للمستقيل الأمير منصور بن مشعل، الذي رحل لظروف خاصة.

وخاض المهاجم السوري بالموسم الجاري 25 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا، وصنع اثنين آخرين.