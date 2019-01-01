رمضان صبحي: أقدر تمامًا ما بذله الأهلي وهدفي حصد كل البطولات

صاحب الـ22 عامًا أصر الأهلي على تمديد إعارته في ظل الحاجة لجهوده لحصد الألقاب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري، على شعوره بسعادة كبيرة إثر تمسك الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ببقائه، مشددًا على عزمه حصد كافة البطولات لإسعاد جمهور القلعة الحمراء.

الأهلي كان قد أعلن منذ يومين موافقة هيدرسفيلد الإندليزي على تمديد إعارة صاحب الـ22 عامًا لموسم آخر، بعد نهاية فترة الإعارة الأولى التي بدأت في يناير 2019 وانتهت بيونيو الماضي.

وقال رمضان، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "موافقة هيدرسفيلد على استمراري مع الأهلي أسعدتني كثيرًا، وتمسك الجهاز الفني بوجودي مع الفريق سيدفعني للقتال وبذل الجهد، خاصةً وأنني أقدر تمامًا المجهود الذي بذله مسؤولو النادي حتى استمر لإسعاد الجماهير في المرحلة المهمة المقبلة".

وأضاف: "هدفي حاليًا هو التتويج مع الأهلي لكل البطولات في ظل الدوافع الكبيرة لدى جميع اللاعبين لحسم لقب الدوري والفوز بدوري الأبطال".

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صبحي اختتم: "هدفنا جميعًا إسعاد الجماهير بالفوز بالبطولات، والقادم سيكون أفضل في ظل الخبرات الكبيرة الموجودة الفريق بالإضافة إلى التدعيمات المميزة".

النادي الإنجليزي رفض أكثر من عرض تقدم به مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، ليضطر الأخير لإصدار قرار بسفر خالد مرتجي؛ عضو مجلس الإدارة، إلى إنجلترا من أجل إنهاء الأمور الخلافية مع مسؤولي هيدرسفيلد، وهو ما تم بنجاح.

يذكر أن بعثة الأهلي طارت اليوم السبت، إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد خارجي، قبل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك منافسه على اللقب، وإن كان للأحمر مباراتين متبقيتين، والأبيض ثلاث مباريات.