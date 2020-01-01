خاص | الأهلي يحصل على توقيع المدافع الأغلى في التاريخ

القلعة الحمراء تبرم ثاني صفقاتها الصيفية

أبرم الأهلي المصري صفقة ثانية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بعدما كان قد تعاقد مع صانع الألعاب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

طاهر كان قد وقع عقود ارتداء قميص الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل، في يوليو الماضي، ولمدة خمس سنوات، بعدما تنازل عن جزء من مستحقاته لنادي ذئاب الجبل.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن المدافع المغربي بدر بانون؛ لاعب الرجاء المغربي، قام اليوم الإثنين، بتوقيع عقود انتقاله للنادي المصري، لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت مصادرنا إلى أن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا سيكون هو الأغلى من بين كافة مدافعي قارة إفريقيا إلا أنه رفض الكشف عن أي تفاصيل راتبه، لكنه أوضح أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة الحمراء 2 مليار سنتيم.

ومن المنتظر أن ينهي اللاعب موسمه مع الأخضر في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، وينضم بعدها مباشرةً إلى صفوف المارد الأحمر.

بانون؛ قائد النسور وصاحب الـ26 عامًا، نشأ في صفوف ناشئي الرجاء، وتمت إعارته لموسمين لناديي الوداد الفاسي ونهضة بركان، قبل أن يستقر مع الأخضر في عام 2015.

وخلال الموسم الجاري، شارك المدافع في 19 مباراة بالدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف.