ألميريا الإسباني يكشف سبب عدم ضم لاعبين عرب في صفوفه

ما سبب عدم ضم ألميريا لأي لاعب عربي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، عن أسباب عدم ضم لاعبين عرب في صفوفه، بعدما قام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، بشراء النادي.

العاصي قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "لعبنا العديد من المباريات بشكل جيد، وهدفنا هو الصعود إلى الليجا الموسم المقبل".

المدير التنفيذي لألميريا تابع: "هدفنا هو الحفاظ على اللاعبين المميزين، مثلما فعلنا في بيراميدز، والتعاقد مع لاعبين مميزين جدد".

محمد جمال العاصي أردف: "عناصر فريق ألميريا ستكتمل خلال الفترة القادمة، ليكون الفريق جاهز تمامًا للصعود إلى الليجا".

واختتم العاصي تصريحاته قائلًا: "القوانين تنص على أن التعاقد مع لاعبين عرب سيتم التعامل معهم كأجانب، ولكن لم يتوفر مقاعد كثيرة في الفريق".

تركي آل الشيخ، قام ببيع نادي بيراميدز المصري لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، ليخوض تجربة أخرى مع ألميريا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.