الانتخابات قد تحرم ريال مدريد من مارسيلو ضد تشيلسي

صدمة جديدة لزيدان

أزمة جديدة تواجه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاحتمالية فقدانه الظهير الأيسر مارسيلو أمام تشيلسي الأسبوع القادم.

مارسيلو شارك أمس في مواجهة البلوز التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

مشاركة المدافع البرازيلي كأساسي، جاءت بسبب الإصابة التي يعاني منها الظهير الأساسي فيرلان مندي.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن مارسيلو قد لا يتمكن من المشاركة ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، بسبب الانتخابات الإقليمية في مدينة مدريد.

ويأتي ذلك بعدما تم استدعاء اللاعب ليكون عضوًا في مركز اقتراع الانتخابات، المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل 4 مايو، قبل يوم واحد من اللعب ضد تشيلسي.

وهو ما قد يمنع اللاعب الحاصل على الجنسية الإسبانية في 2011 من السفر مع باقي اللاعبين إلى المملكة المتحدة.

وقد يضطر اللاعب إلى إيجاد صيغة للانضمام للفريق في نفس يوم المباراة، أو في أقرب وقت ممكن عند فجر يوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة عدم نجاح ريال مدريد في إعفاء اللاعب من الالتزام الانتخابي، يجب أن يتواجد في الثامنة صباحًا بلجنة الاقتراع.

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ومن المقرر تواجد مارسيلو حتى انتهاء عملية فرز الأصوات والتدقيق قبل الساعة 9:30 مساءًا.

وينص القانون الأساسي للنظام الانتخابي في مدريد، أن الاعتذار عن التواجد في لجنة الاقتراع يتطلب سبب مبرر وموثق يمنع الشخص من التواجد، لكنه لا يحدد طبيعة هذا السبب أو الموقف.

يذكر أن تشيلسي يكفيه التعادل السلبي من دون أهداف في مباراة الإياب الأربعاء القادم ضد ريال مدريد، من أجل التأهل للمباراة النهائية بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض.