الأمير عبد الله الفيصل أم الجوهرة ... الفراج يكشف ملعب كلاسيكو الاتحاد والهلال

حسم الإعلامي وليد الفراج الجدل الدائر حول ملعب مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الـ27 من الدوري السعودي، والتي ستقام يوم الـ15 من مايو القادم.

كلاسيكو الدوري السعودية بين الفريقين من المتوقع أن يحسم إلى حدٍ كبير المنافسة بينهما على لقب الدوري السعودي، خاصة حال نجح الهلال في حصد 6 نقاط من مباراتيه المؤجلتين وتقليص الفارق مع الاتحاد إلى 5 نقاط فقط.

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المباراة من المفترض أن تُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، المعروف بلقب الجوهرة المشعة، لكن بعض الأحاديث ظهرت في الأيام الأخيرة عن إمكانية نقلها إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

الفراج وخلال حلقة مساء اليوم الثلاثاء من برنامجه "أكشن مع وليد" حسم الجدل تمامًا وأكد أن اللقاء لن يتم نقله وسيُلعب في الجوهرة المشعة.

إذ قال "ظهرت بعض الأحاديث عن نقل كلاسيكو الاتحاد والهلال في جدة إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، لكننا علمنا من مصادر مسؤولة أن هذا لن يحدث وأن اللقاء سيُقام على ملعب الجوهرة المشعة".

أتم "كانت جهة ما قد طلبت إخلاء الملعب وعدم إقامة أي مباراة عليه لإقامة إحدى الفعاليات، ومازال النقاش يدور حول ذلك، لكن الاتجاه في وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم لإقامة الكلاسيكو على الجوهرة المشعة الذي يتسع لـ50 ألف مشجع".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال الذي مازال لديه مباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق ستُلعبان في مطلع مايو القادم.

الهلال كان قد وصل إلى نهائي كأس الملك بفوزه على الشباب، وقد حرم الفيحاء الجمهور السعودي من متابعة نهائي كبير بعدما أخرج الاتحاد من نصف النهائي أمس الإثنين.