"الأفضل على مر العصور".. هكذا أثبت رونالدو نجاحه وسط السيئين
حينما عاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم المنصرم، بعدما كان على وشك الانضمام إلى المنافس الآخر في مانشستر، السيتي، توقعت جماهير الشياطين الحمر أن يكون موسم الفريق أفضل مما حدث.
ولكن الصدمة كانت قوية، أنهى يونايتد موسمه في المركز السادس واصلًا إلى الدوري الأوروبي، آخر بطولة قارية حقق لقبها، لم يصل إلى دوري أبطال أوروبا.
رغم ذلك، مر رونالدو بموسم جيد للغاية، سجل 24 هدفًا وصنع 3 في 38 مباراة بقميص الفريق، كان حاسمًا في أوقات كثيرة من الموسم، نال جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مرتين، ونال في 9 مناسبات جائزة رجل المباراة.
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ولكل ذلك استحق رونالدو الحصول على جائزة مات باسبي التي تمنح بتصويت الجماهير، وهو الأمر الذي قوبل بحفاوة كبيرة من مشجعي الفريق الذين وجدوا الفرصة ضرورية لإبراز ما يكنونه من مشاعر للنجم البرتغالي الأسطوري.
وعادل رونالدو بهذا الإنجاز رقم ديفيد دي خيا في التتويج بالجائزة الفردية، إذ سبق للحارس الإسباني الفوز بها في 4 مناسبات، بينما يحقق رونالدو لقبه الرائع بعدما حصدها في 3 مناسبات أثناء فترته الأولى مع فريق ملعب أولد ترافورد.
وصف العديد من جماهير يونايتد رونالدو على تويتر بأنه "الأفضل على مدار العصور" والبعض الآخر أشاد باستحقاق البرتغالي بالجائزة، لم يمر البرتغالي بموسم سيء حتى لو كان الكل سيئًا من حوله.
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