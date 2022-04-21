الإعلان عن موعد ومكان إقامة نهائي كأس الملك

أنباء شبه مؤكدة عن مكان مباراة نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء تكشف الضوء عن المدينة التي ستستضيف المباراة المرتقبة.

فقد قال الإعلامي السعودي وليد الفراج في برنامجه عبر "إم بي سي أكشن" إنه من المقرر أن تستضيف جدة نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء.

وقال الفراج إنه على الرغم من بعض الأقاويل التي تشير إلى إقامة المباراة في المكان الذي تحدده الرعاية، إلا أنه يؤكد أنها ستقام في جدة.

المباراة التي يقول الإعلامي السعودي إنها ستكون في شهر مايو المقبل، يؤكد الفراج أيضًا أنها ستقام في الفترة بين ٢٠-٢٤ مايو عقب انتهاء مسابقة الدوري السعودي بشكل رسمي.

لقب من أجل تعديل المسار

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٩ نقطة خلف الاتحاد المتصدر بـ ١١ نقطة كاملة ولا تزال هناك مباراتان للهلال مما يعني قدرته على تضييق الفارق إلى 5 نقاط، بينما يقبع الفيحاء في المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة.

وقد فاز الهلال على الشباب في نصف نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين ٢-١ بينما حقق الفيحاء كبرى المفاجآت بالتأهل على حساب الاتحاد متصدر ترتيب الدوري السعودي.

الهلال منتشٍ بنتائجه الرائعة مؤخرًا على الصعيد الآسيوي، ويطمح لتحقيق بطولة تدعمه في مسار الموسم في ظل صعوبة تعويض الفارق مع الاتحاد في الدوري قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

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