رغم الاعتداء على سالم الدوسري .. جورج جيسوس يشكر الجماهير الإيرانية ويكشف سر فوز الهلال

حديث جورج جيسوس بعد فوز الهلال على سباهان أصفهان..

وجّه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "الشكر" إلى الجماهير الإيرانية؛ بعد فوز فريقه على سباهان أصفهان، مساء اليوم الخميس.

الهلال قلب تأخره في إيران أمام سباهان أصفهان، بهدف إلى الفوز (3-1)، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أشكر الجماهير الإيرانية على تشجيعهم طوال المباراة، بطريقة مثالية للغاية.. شاهدنا لقاء رائع".

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وشكر المدرب البرتغالي للجماهير الإيرانية؛ جاء على الرغم من قيامهم بـ"إلقاء" زجاجات المياه، على نجم الهلال سالم الدوسري، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وعلى جانب آخر.. اعترف جورج جيسوس، بأن المباراة كانت صعبة للغاية على فريقه، في الشوط الأول؛ على الرغم من إهدار فرصتين محققتين للتسجيل.

وأشار جيسوس، إلى أن الهلال أظهر تفوقه في الشوط الثاني من المباراة، مؤكدًا على أن الطرد الذي تحصل عليه أحد نجوم سباهان؛ سهل الأمور للزعيم الهلالي، لتحقيق الفوز.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، سيستضيف على ملعبه "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، فريق سباهان أصفهان الإيراني، يوم 22 من فبراير الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال.