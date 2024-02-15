فيديو | "الاعتداء على سالم الدوسري واشتباكات بين الجماهير الإيرانية" .. قمة الهلال وسباهان تنتهي بأزمة كبرى

الجماهير الإيرانية تتسبب في أزمة كبرى بقمة الهلال وسباهان..

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا 2023-2024، أزمة جاهيرية كبرى.

الهلال حقق فوزًا قاتلًا على سباهان أصفهان، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16؛ على أن يلتقيا إيابًا في العاصمة السعودية "الرياض"، يوم 22 فبراير الجاري.

وقامت الجماهير الإيرانية، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة؛ بـ"إلقاء" زجاجات المياه على سالم الدوسري، نجم الزعيم الهلالي، خلال وقوفه على خط التماس.

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وظهر سالم وهو يقوم بـ"التصفيق" أمام جماهير سباهان، التي قامت بالرد بـ"إلقاء" زجاجات المياه عليه؛ وسط محاولات من عدد من لاعبي الفريق الإيراني، بالاعتداء عليه.

وعلى جانب آخر.. انتشر مقطع فيديو، يظهر عددًا كبيرًا من جماهير سباهان أصفهان؛ وهم يشتبكون بين بعضهم البعض؛ وذلك بعد إطلاق صافرة النهاية مباشرة.

ويبدو أن عشاق الفريق الإيراني، لم يتحملوا سيناريو خسارة فريقهم، والذي كان قريبًا من الفوز أو التعادل على الأقل، حتى الوقت بدل الضائع، الذي سجل فيه الهلال هدفين.