"الاعتداء الجنسي خارج عن إرادته".. دفاع داني ألفيس يطلب البراءة بدليل جديد!

الدفاع يستعين بشهادة زوجته في القضية

يخطط فريق الدفاع عن البرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة ويوفنتوس السابق، لتغيير في إستراتيجيته الدفاعية في قضية اتهامه بالاعتداء الجنسي، حيث سيزعم أنه لم يكن على علم بأفعاله بسبب حالة السكر التي كان يعاني منها.

ويقبع داني ألفيس خلف القضبان منذ ما يقرب من عام بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا في ملهى ساتون الليلي ببرشلونة في 30 ديسمبر 2022.

وكانت هناك محاولات عديدة من قبل فريق الدفاع عن لاعب كرة القدم السابق للخروج من السجن، حيث قام بتغيير شهادته حتى الآن 4 مرات، إلا أن القاضي لم يغير قراره.

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وذكرت صحيفة "إل بيريوديكو"، أن فريق الدفاع عن ألفيس برئاسة محاميته الجديدة، إينيس جوارديولا، سيراهن على محامٍ جديد، يزعم أن البرازيلي شرب الكحول في نفس الليلة، وأنه لم يكن على علم بأفعاله، لذلك سيطلبون البراءة.

وأضافت الصحيفة: "سيؤكد ألفيس أن العلاقات الجنسية مع الضحية كانت بالتراضي، وعلاوة على ذلك، فإن إضافة حالة التسمم التي يعاني منها، من شأنه أن يغير الأمور بالنسبة لمحاكمته، لأنه يمهد لتخفيف عقوبة السجن"، موضحة أنه سيتم تقديم دليل جديد، وهي تذكرة شراء للمشروبات التي اشتراها مع مجموعته في الليلة التي وقعت فيها الأحداث.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عارضة الأزياء جوانا سانز، زوجة داني ألفيس، ستدلي بشهادتها في المحاكمة، بناءً على اقتراح من فريق الدفاع البرازيلي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير في محكمة برشلونة، حيث ينتظر أن توضح ما إذا كان اللاعب يعاني من مشاكل متكررة مع الكحول وإذا لاحظت في نفس الليلة أنه تناول الكثير من الكحول بسبب المكالمة التي أجراها.