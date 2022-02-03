الإطاحة بليوناردو وراتب ضخم .. خطة باريس لإقناع زيدان

تحدثت تقارير فرنسية عن خطة محكمة من باريس سان جيرمان لإقناع زين الدين زيدان بتولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

ورحل زيزو عن تدريب ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الوقت ارتبط بقيادة بي إس جي ومانشستر يونايتد ومنتخب بلاده.

ماذا تقول التقارير عن باريس وزيدان؟

موقع "فوت ميركاتو" قال إن إدارة بي إس جي تستهدف إقناع المدرب الفرنسي بقيادة الفريق الموسم المقبل في ظل عدم الرضا عن المدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو عبر سلاحين.

السلاح الأول هو راتب ضخم سيتخطى راتب بوتشيتينو الحالي الذي يبلغ 8 مليون يورو بالموسم، وحتى آخر راتب لزيدان مع ريال مدريد الذي كان في حدود 12 مليون يورو.

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وثاني الأسلحة هو إزاحة المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو بسبب التقارير التي تزعم بوجود رغبة من زيدان برحيله وعدم العمل معه.

وأضاف التقرير أن إدارة باريس مستعدة لتعيين أرسين فينجر في هذا المنصب خلفاً لليوناردو بسبب علاقته الوثيقة مع زيدان، وذلك من أجل إرضاء الأخير.

لماذا تفضل الإدارة تعيين زيدان الموسم المقبل؟

وذكر التقرير أن إدارة النادي القطرية تنظر لزيدان على أنه الشخص الصحيح من أجل قيادة كوكبة النجوم الحالية بالفريق، وكيفية السيطرة عليهم كما فعل من قبل بمدريد.

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سبب آخر هو عدم الاقتناع ببوتشيتينو بسبب فشله في التتويج بالدوري الموسم الماضي، والخروج من كأس فرنسا الأسبوع الجاري، مما وتر الأجواء بينه وبين الإدارة.

ويلعب بي إس جي هذا الشهر مع ريال مدريد لحساب ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال، موقعة قد تحدد بشكل كبير مستقبل بوتشيتينو مع الفريق.