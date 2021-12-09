الإصابات لا تترك برشلونة.. ضربة جديدة تُجبر تشافي على "فلسفة" كومان!

تلقى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنباءً صعبة للغاية، بتأكد غياب ممفيس ديباي عن الملاعب حتى نهاية عام 2021 بسبب الإصابة.

ديباي كان أساسيًا في 21 مباراة مع برشلونة هذا العام، ويُعد هو المهاجم الأول والمفضل سواءً لرونالد كومان سابقًا أو تشافي حاليًا.

وشارك الدولي الهولندي أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، غير أنه ووفقًا للمُعلن، عانى من إصابة بأوتار ركبته اليسرى.

وبسبب هذه الإصابة، تأكد غياب ديباي عن مباراة أوساسونا الأسبوع المقبل، مع ضبابية كبيرة حول لحاقه بمباراتي إلتشي وإشبيلية.

النادي الكتالوني في بيانه اعتبر أن عودة ديباي تتحدد بناء على مدى تطوره في عملية التعافي، بينما قالت "موندو ديبورتيفو" أن عامه قد انتهى.

هذا الأمر يضع تشافي في ورطة حقيقية، وسيضطره على الأغلب للاعتماد على انتداب آخر من انتدابات كومان، وهو المهاجم لوك دي يونج.

لم يخض دي يونج صاحب الـ30 عامًا أي دقيقة مع تشافي من قبل، والأرجح أن مسيرته في كامب نو ستتوقف بمجرد قدوم الميركاتو الشتوي.

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أما بخصوص جوردي ألبا، فهناك تفاؤل بإمكانية لحاقه بمباراة أوساسونا بعد إصابته العضلية في مباراة بايرن ميونخ بالشوط الأول.

يُشار إلى أن برشلونة لا يمتلك بديلًا فعليًا لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، وبالمثل، لا يوجد بديل لديباي سوى دي يونج.

ويُعاني مارتن برايثوايت من إصابة منذ سبتمبر الماضي على أن يعود مع مطلع العام الجديد، بينما على الأرجح انتهت مسيرة سيرخيو أجويرو في الملاعب لمشاكل بالقلب.

برشلونة يلتقي مع أوساسونا وعينه على تضميد جراحه بعد الخسارة من ريال بيتيس في كامب نو الأسبوع الماضي، ثم من بايرن ميونخ يوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد جمع هذا الموسم فقط 23 نقطة من 15 مباراة بالدوري الإسباني تضعه في المركز السابع بفارق 16 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.