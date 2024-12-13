الاستئناف غير مقبول.. فليك يغيب رسميًا عن برشلونة حتى منتصف يناير!

ضربة قوية لبرشلونة قبل مباراتين هامتين في الدوري الإسباني

سيضطر برشلونة إلى الحرمان من وجود مدربه هانزي فليك على دكة بدلاء الفريق حتى منتصف شهر يناير، إثر اتخاذ محكمة الاستئناف قرارها بشأن طعن برشلونة في عقوبة الاتحاد الإسباني تجاه المدرب الألماني.

بذلك، سيتعين على فليك تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراتين بسبب الطرد الذي تلقاه أمام ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين إثر الاحتجاج على قرارات حكم المباراة مونيز رويز.

وقد صادقت محكمة الاستئناف اليوم الجعة على قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقاف فليك مباراتين، رافضة استئناف برشلونة على هذا الحكم.

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هذا يعني أن المدرب الألماني لن يظهر مرة أخرى في الدوري الإسباني على دكة بدلاء برشلونة، حتى منتصف شهر يناير المقبل، بالتالي لن يكون قادرًا على إدارة مباراتي ليجانيس وأتلتيكو مدريد من دكة البدلاء.

وكان فليك قد اعترض على العديد من قرارات رويز خلال مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في ملعب بينيتو فيامارين التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.