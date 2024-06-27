الاستمرار أم الرحيل؟ .. الاتحاد يحسم مستقبل أحمد شراحيلي بعد الخطأ الطبي الكارثي

موقف الاتحاد من أحمد شراحيلي..

حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "مستقبل" أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

شراحيلي تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، مطلع الموسم الرياضي الماضي؛ إلا أن عودته للملاعب تأخرت كثيرًا؛ ليكشف اللاعب مؤخرًا عن خطأ طبي كارثي، في العملية التي خضع لها.

وعلى الرغم من ذلك.. رفض نادي الاتحاد "الاستغناء" عن شراحيلي، خلال صيف العام الحالي؛ حيث تمسك ببقاء اللاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، قررت الإدارة الاتحادية "قيد" المدافع البالغ من العمر 30 سنة، في قائمة الـ15 لاعبًا محليًا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن أحمد شراحيلي انضم إلى الاتحاد في صيف 2022، قادمًا من نادي الشباب السعودي؛ حيث قدّم مستويات دفاعية رائعة قبل الإصابة، متوّجًا إياها بالحصول على ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في الموسم قبل الماضي.