الاستقالة؟ رسالة غامضة من كيروش عقب وداع كأس العالم

إيران خرجت من المونديال على يد أمريكا

وجه مدرب إيران كارلوس كيروش رسالة للمنتخب الإيراني والجمهور عقب وداع منافسات كأس العالم قطر 2022.

إيران سقطت في اللقاء الأخير بهدف نظيف ضد الولايات المتحدة الأمريكية لتخرج من المجموعة B في الترتيب الثالث.

وكتب مدرب مصر السابق عبر "إنستجرام": "أصدقائي الأعزاء، في كرة القدم لا يوجد أهم من الانتصارات المعنوية، ولكن ليس الأمر معيباً أن لا تحقق مرادك لطالما قدمت كل ما عندك".

وأتبع: "أنا فخور بكم ومرة أخرى كنتم رائعين داخل وخارج الملعب، أشعر بالفخر لأنني كنت ضمن تلك المجموعة والعائلة الكروية، وأعتقد أنكم تستحقون الاحترام والثناء بسبب ما قدمتوه لبلادكم".

وختم: "أتمنى لكم كل النجاح والسلام والصحة والنجاح، وشكراً لكم".

وفسر الكثيرون رسالة كيروش بأنها وداعية، وأن المدرب البرتغالي سيرحل عن تدريب المنتخب الإيراني عقب نهاية رحلته المونديالية.