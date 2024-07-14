الاستعانة بطفلتيه.. وداع استثنائي لدي ماريا في نهائي كوبا أمريكا!

ماذا ينتظر النجم الأرجنتيني في مباراته الأخيرة؟

قدمت اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا لفتة طيبة تجاه نجم منتخب الأرجنتين أنخيل دي ماريا، الذي أعلن اعتزال اللعب الدولي عقب البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة كولومبيا على ملعب هارد روك فجر غدٍ الإثنين في نهائي كوبا أمريكا 2024، وهي المباراة الأخيرة للنجم الأرجنتيني.

وحسب راديو " DSports"، فقد تقرر اختيار ابنتي دي ماريا "ميا وبيا"، لتقديم الكرة إلى الحكم رافائيل كلاوس قبل صافرة بداية المباراة.

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ونشر دي ماريا صورة أخيرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تجمعه بليونيل ميسي، وكتب معلقًا: "لقد أعطتني الحياة أكثر مما يمكن أن أطلب".

ولعب دي ماريا في المنتخب الأرجنتيني لأكثر من 15 عامًا، ونجح خلال السنوات الأخيرة في كسر لعنة البطولات، والتي تجلت في خسارة كأس العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015 و2016، ليتمكن بعد ذلك من الفوز بلقب كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.