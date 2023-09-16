خافيير تيباس لديه قواعد صارمة للغاية!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خسائر كبيرة في قيمة الأندية الإسبانية خلال الموسم الجديد الذي بدأ لتوه قبل أسابيع قليلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو"، والتي نشرت تقريرًا ماليًا يؤكد خسارة فرق الدوري الإسباني لـ 450 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن خمسة أندية فقط من أصل الـ 20 التي تشارك في الدوري الإسباني هي التي حققت ارتفاعًا في قيمتها، على رأسهم ريال مدريد وخيتافي والثلاثي الصاعد مؤخرًا، لاس بالماس وغرناطة وديبورتيفو ألافيس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما خسر برشلونة 22.5 من قيمته التسويقية بسبب رحيل اللاعبين ليكون إجمالي قيمته 814 مليونًا، مقارنة بـ 923 مليونًا.

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جدير بالذكر أن إجمالي قيمة أندية الدوري الإسباني في الوقت الحالي 4 مليارات يورو و659 مليونًا، وتتراجع مؤخرًا بسبب التشديد على قواعد اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب شديد الصرامة الذي تفرضه رابطة الأندية برئاسة خافيير تيباس.