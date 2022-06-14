الأزمة المالية تضرب بوردو وتهبط بالفريق للدرجة الثالثة

الأزمات تتوالى وأمل أخير في الاستئناف

اتخذت الجهة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية، قرارًا صادمًا لفريق بوردو، بهبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة بسبب الوضع المالي للنادي.

وكان الفريق قد هبط بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم الحالي، بعد مستويات محبطة أدت لاحتلاله المركز الأخير بالدوري الفرنسي.

وسيكون أمام بوردو فترة تصل إلى أسبوع لاستئناف القرار، وأسبوعين آخرين بعد ذلك لعرض موقفه في جلسة استماع أخرى مع الجهة الرقابية.

وأشارت إذاعة راديو "مونت كارلو" إلى أن عجز النادي يبلغ حوالي 40 مليون يورو، ومن المتوقع أن يستأنف الرئيس جيرار لوبيز القرار قريبًا.

وكان بوردو قد هبط لدوري الدرجة الثانية للموسم الماضي، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار بعد الاستئناف واستيلاء جيرار لوبيز على النادي.

وتتمثل خطة رئيس بوردو الحالية في جلب 10 ملايين يورو للنادي من شركته "Jogo Bointo" مع نقل مبلغ 26 مليون يورو من قيمة الديون إلى نفس الشركة.

ويطمح كذلك لوبيز في بيع ما قيمته 22 مليون يورو من اللاعبين قبل 30 يونيو الجاري، وهو ما لم ينجح فيه حتى الآن.

جدير بالذكر أن نادي ليل خضع كذلك لجلسة استماع، اليوم، الثلاثاء، بدون مشاكل، ونفس الأمر لكل من أميان وسانت إتيان وكان.

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