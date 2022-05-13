الأخضر الإنجليزي.. الصبغة السعودية تظهر في زي نيوكاسل الجديد

يستعد نادي نيوكاسل الإنجليزي للدخول في مرحلة جديدة الموسم القادم، ستظهر بشكل واضح على ملامح زيه الجديد.

صندوق الاستثمار السعودي قام بشراء النادي خلال شهر أكتوبر الماضي، في صفقة وصلت قيمتها 305 مليون جنيه استرليني.

وظهر تأثير هذه الخطوة بشكل واضح على الجانب الرياضي، بعدما تحسن نيوكاسل بفضل الصفقات التي قام بها في شهر يناير الماضي مع استقدام المدرب إيدي هاو، ليخرج الفريق من دائرة شبح الهبوط وينجو بشكل رسمي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن التأثير سيصل إلى زي نيوكاسل أيضًا في الموسم القادم 2022/2023، بتغيير الزي المعتاد المكون من اللونين الأبيض والأسود.

وأشارت إلى أن الفريق يستعد للعب باللونين الأخضر والأبيض، الذي يحمل الألوان التقليدية للسعودية في الموسم المقبل.

وسيتم كذلك تلوين شعار نيوكاسل باللونين، وكذلك تقليم العنق والأكمام باللون الأخضر على خلفية بيضاء بالكامل، مما يشبه إلى حد كبير قميص المنتخب السعودي.

Newcastle United are set to turn out in green and white of Saudi Arabia next season with new away kit to be launched https://t.co/TNzu7PRSlb — MailOnline Sport (@MailSport) May 12, 2022

ويأتي هذا التصميم من شركة "Castore" لإضافة الصبغة السعودية على القميص، بعد قيام صندوق الاستثمار بالاستحواذ على 80% من أسهم النادي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تكون سببًا في تدفق الإيرادات، من خلال مبيعات القميص المتوقعة في السعودية.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الرابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، وضمن رسميًا البقاء من المسابقة وتفادي الهبوط قبل جولتين على نهاية البطولة.

اقرأ أيضًا..