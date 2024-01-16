"الاختراع المسروق".. تقنية الـVAR مُهددة بالاختفاء من الملاعب!

"الشيء الوحيد الذي فعلوه هو منحه اسمًا آخر"

تواجه تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، خطرًا داهمًا يهدد استمراريتها في عالم كرة القدم.

وتمثل تقنية الفيديو ثورة في ملاعب كرة القدم، حيث تعتمد على مراجعة القرارات التي يتخذها حكم المباراة باستخدامِ لقطات فيديو، حيث أُضيفت رسميًا إلى قوانين اللعبة من قِبل مجلس الاتحاد الدولي في عام 2018.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك نزاعًا قضائيًا حول حقوق ملكية اختراع تقنية الفيديو، حيث يدعي فرانسيسكو لوبيز أنه صاحب الفكرة الأساسية وأنه تمت سرقتها.

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ويحاول فرانسيسكو منذ 7 سنوات الحصول على حقوقه الأدبية في اختراع هذه الأداة، وهو الشيء الذي يعرفه الاتحاد الإسباني لكرة القدم والفيفا جيدًا.

وقال فرانسيسكو في تصريحات سابقة لصحيفة "آس": "كان نظام VAR هو مشروعي المسمى (كرة القدم في القرن الـ21)، وكل شيء مسجل باسمي. الشيء الوحيد الذي فعلوه الآن هو منحه اسمًا آخر".وأضاف: "لقد تم تطوير تقنية الفيديو بناءً على مشروعي. لقد قمت بتسجيلها في السجل العام للملكية الفكرية عام 1999 وتم تسجيل امتداده اللاحق في عام 2006".