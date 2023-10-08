فيديو | بعد الاتهامات لإدارة أنمار الحائلي .. حقيقة صاحب فكرة تيفو "تتذكرني؟" المثير للجدل في الديربي

هل هددته إدارة الاتحاد بالفصل من عمله؟ حكاية صاحب تيفو ديربي جدة المثير للجدل..

SHAHID

"الطقطقة" قبل المباريات سلاح ذو حدين، وحاليًا يدفع نادي الاتحاد السعودي ثمن ذلك بعدما تلقى الهزيمة أمام الأهلي في ديربي جدة.

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الديربي الجداوي عاد الموسم الجاري بعدما حُرمت الجماهير منه العام الماضي، إثر هبوط الراقي ومشاركته في دوري يلو للدرجة الأولى.

ونجح الراقي في حصد نقاط الديربي بالفوز بهدف وحيد، في عقر دار العميد، أول أمس الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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لكن المباراة اشتعلت في المدرجات قبل بدايتها، إذ رفعت جمهور النمور "تيفو" كتبوا عليه: "تتذكرني؟"، في سخرية من مشاركة الخصم في دوري يلو الموسم الماضي.

هذا التيفو انقلب على الاتحاد عقب المباراة، وظهر أحد الأشخاص يدعي أنه صاحب فكرة الـ"تيفو"، مؤكدًا أنه ظهر للاعتزال للجماهير بضغط من الإدارة، التي هددته بالفصل من عمله، إذا لم يستجب لطلبها.

ورغم أن الرجل الذي ظهر في الفيديو لم يكشف عن أي "تيفو" يتحدث أو أي إدارة هددته، لكن الجماهير تلقائيًا ربطت حديثه بأنمار الحائلي؛ رئيس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد "غير الربحية"، في ظل الجدل الدائر حول "تيفو" الديربي.

لكن من جديد ظهر الرجل نفسه مبرئًا إدارة الحائلي، موضحًا أن يدعي ماجد حامد، وينتمي للنادي الأهلي بالأساس، ولم يكن يقصد إدارة الاتحاد في حديثه، مستغربًا ربطها بالعميد.

يذكر أن الفوز في الديربي رفع رصيد الراقي للنقطة 19 في المركز الخامس في جدول الترتيب، خلف الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع، بنفس الرصيد من النقاط، لكن الأخير يتفوق في الأهداف.

SHAHID