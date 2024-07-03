"الاتفاق يوافق بشرط وحيد!" .. عرض من الأهلي لحسم صفقة محلية مهمة

الأهلي يرصد اسمًا محليًا مهمًا..

قدّم مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، عرضًا شفهيًا إلى نظيره في الاتفاق؛ للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الأهلي يستعد لموسم "شاق" في 2024-2025؛ يشهد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مسابقتي "النخبة الآسيوية" والسوبر السعودي، إلى جانب دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، طلب الأهلي من نادي الاتفاق السعودي؛ شرء الـ3 سنوات المتبقية في عقد متوسط ميدانه علي هزازي.

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الصحيفة كشفت عن موافقة إدارة الاتفاق، على "بيع" المدة المتبقية في عقد هزازي إلى قلعة الراقي؛ بشرط الحصول على مبلغ مالي يُقدر بـ35 مليون ريال سعودي.

وأوضحت أن مسؤولي الأهلي طلبوا من الإدارة الاتفاقية، فرصة للتفكير في إمكانية دفع هذا المبلغ من عدمه؛ حيث من المتوقع عقد اجتماع حاسم في الأيام القادمة.

علي هزازي البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف الاتفاق منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من نادي القادسية السعودي؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين، خلال 162 مباراة رسمية.