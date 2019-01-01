الاتفاق يبدأ مفاوضاته الرسمية مع خليفة خالد العطوي

المدرب السعودي قريب من الإقالة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية ببدء إدارة الاتفاق السعودي مفاوضات رسمية مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

ولا يُقدم الاتفاق الأداء والنتائج المطلوبة تحت قيادة مدربه السعودي خالد العطوي مما أدى لمطالبات جماهيرية كبيرة بإقالته والتعاقد بمدرب أجنبي أسوة ببقية أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأوضحت الرياضية أن إدارة الاتفاق أبلغت العطوي برغبتها التعاقد مع مدرب جديد وأنها بدأت بالفعل البحث عن الاسم المناسب لخلافته نتيجة سوء النتائج والضغوطات الجماهيرية الهائلة المطالبة بتغيير الجهاز الفني.

وحاولت الصحيفة التواصل مع أحد المسؤولين في الاتفاق للتعليق على تلك الأخبار لكنه فضل عدم التعليق، سواء بالنفي أو الإيجاب.

ولا يمتلك الاتفاق "الخطة البرتغالية" فقط، إذ يضع النادي اليوناني جيورجوس دونيس المدير الفني السابق للهلال كخطة بديلة حال فشلت المفاوضات مع جوميز.

يُشار لأن الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ13 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد و6 خسائر.

يُذكر أن خالد العطوي كان قد نجح في قيادة منتخب السعودية للشباب للفوز ببطولة آسيا للشباب عام 2018 والتي أقيمت في أندونيسيا، ومن ثم قاد المنتخب لخوض غمار كأس العالم للشباب 2019 في بولندا، قبل أن يستقيل ليبدأ مهمته مع الاتفاق.