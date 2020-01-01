مطالب الأهلي تُعرقل مساعي الاتفاق ضم أزارو

المهاجم المغربي المعار مطلوب نهائيًا في الفريق السعودي

لم يُخف الاتفاق السعودي رغبته في التعاقد نهائيًا مع المهاجم المغربي وليد أزارو المعار له من النادي الأهلي منذ سوق الانتقالات الشتوي الأخير، لكن يبدو أن مطالب النادي المصري قد تقف حائلًا أمام تحقيق تلك الرغبة.

أزارو لعب 7 مباريات حتى الآن في الدوري السعودي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف رابع، وقد ساهم تواجده في تحسن الأداء الهجومي للاتفاق حيث أحرز الفريق خلال تلك المباريات السبعة 14 هدفًا ولم يفشل في إحراز الأهداف سوى أمام الهلال.

وفيما تبدو فرص المهاجم صاحب الـ24 عامًا في العودة للأهلي صعبة كثيرًا في ظل خروجه من حسابات المدرب رينيه فايلر وامتلاك الفريق لأكثر من مهاجم مصري بجانب أليو بادجي، حددت إدارة النادي سعره بثلاثة ملايين دولار أمريكي حسبما كشفت صحيفة "le360" المغربية.

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صحيفة المنتخب المغربية أوضحت من جانبها أن هذا السعر الكبير قد يُعرقل مساعي الاتفاق لضم أزارو نهائيًا، وسيقف كذلك عائقًا أمام كل الأندية الراغبة في ضمه والتي لا تبدو مستعدة أبدًا لدفع هذا المبلغ مقابل الفوز بخدماته.