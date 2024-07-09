الاتحاد يوافق على انتقال نجمه إلى الشباب .. ويستعجل هذا المدرب للرد!

تطورات جديدة في البيت الاتحادي..

اقترب أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي، من "الانتقال" إلى فريق العاصمة الشباب، خلال صيف العام الحالي، والذي من المتوقع أن يشهد حراكًا كبيرًا، في الأيام القادمة.

الاتحاد والشباب عانيا من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الماضي 2023-2024؛ الأمر الذي يعملا على تفاديه في العام الرياضي الجديد، وذلك بضم مجموعة من الصفقات التي تستطيع تقديم الإضافة الفنية.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، مساء اليوم الثلاثاء، توصلت إدارة الليث الشبابي إلى اتفاق مع نظيرتها في العميد الاتحادي؛ للتعاقد مع الجناح السعودي صالح العمري.

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الشبكة القطرية أعلنت أن العمري، سينتقل من الاتحاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة.

العمري البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف نادي الاتحاد منذ صيف 2023، عندما انضم إليه قادمًا من أبها السعودي؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 3 آخرين، خلال 42 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وعلى جانب آخر.. طلب نادي الاتحاد من المدير الفني السويسري - صاحب الأصول التركية - مراد ياكين، سرعة الرد على العرض المقدم إليه؛ حسب نفس القناة.

وكشفت "الكأس" عن رغبة العميد القوية في معرفة رد ياكين سريعًا؛ من أجل اللحاق بمعسكر الفريق الأول "الإعدادي" - حال إتمام الصفقة -، في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية فيه مع المدير الفني الفرنسي كريستوف جالتييه، تحسبًا لرفض المدرب السويسري لـ"العرض".

جدير بالذكر أن مراد ياكين قاد منتخب سويسرا الأول لكرة لقدم، للتألق في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها؛ وذلك بالتأهل إلى دور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام إنجلترا بـ"ركلات الجزاء".