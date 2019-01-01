كشف حقيقة رغبة ألكسندر بريجوفيتش في الرحيل عن الاتحاد

بعض التقارير اليونانية قد تحدثت عن رغبة بريجوفيتش في الرحيل عن صفوف العميد

ماجد جزر

نفت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي التقارير التي أشارت إلى اقترب المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وكانت بعض التقارير اليونانية قد تحدثت عن رغبة بريجوفيتش في الرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة المُقبلة والعودة إلى منافسات الدوري اليوناني مُجددًا.

التقارير المُقربة من العميد قالت أن العملاق الصربي باقٍ في الاتحاد وما تردد حول طلبه فسخ عقده ورفضه الاستمرار مع الفريق ليس صحيحًا.

ونفت التقارير أن يكون اللاعب قد تقدم بطلب رسمي لإدارة النادي بخصوص الرحيل في الميركاتو الشتوي المُقبل، وهو ما ينفي تقارير رغبته في الرحيل.

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يُذكر أن بريجوفيتش كان قد انضم إلى صفوف الاتحاد يناير الماضي قادما من باوك سالونيكا اليوناني، بعقد يمتد حتى 2023.