الاتحاد ينتظر وصول برونو أوفيني للتعاقد معه رسميًا

إدارة نادي الوكرة القطري كانت قد فسخت عقد البرازيلي برونو،

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد أن المدافع البرازيلي برونو أوفيني؛ سيصل إلى جدة خلال الساعات المُقبلة من أجل استكمال مفاوضاته مع العميد.

ومن المُقرر أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق الاتحادي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه رسميًا من قبل إدارة النادي.

إدارة نادي الوكرة القطري كانت قد فسخت عقد البرازيلي برونو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة، بالتراضي بين الطرفين.

وسيدفع اللاعب الشرط الجزائي بعد فسخ التعاقد، حيث أصر على الرحيل للانتقال إلى الدوري السعودي، رغم تعاقده مع الوكرة لمدة موسم كامل بداية من الصيف الماضي لموسم 2019-2020.

وانقطع برونو عن التدريبات في الوكرة خلال الأيام الثلاثة الماضية التي شهدت مفاوضاته مع جهاز الكرة قبل أن يتفق الطرفان على فسخ التعاقد ورحيل المدافع البرازيلي رسمياً عن قلعة الموج الأزرق.

ويمتلك أوفيني تاريخًا مميزًا في الدوري السعودي وبالتحديد مع نادي النصر، حيث كان له دورًا كبيرًا في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

أيوب الكعبي على أعتاب اتحاد جدة

يُذكر أن إدارة الاتحاد ستتعاقد مع أوفيني ليحل بدلاً من المدافع المغربي مروان دا كوستا الذي قرر الرحيل عن الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته كما أكد اللاعب نفسه.