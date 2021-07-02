الاتحاد يقترب من ضم صفقة برازيلية نارية

الاتحاد يسعى للتعاقد مع لاعب برازيلي مهم

اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع صفقة برازيلية قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة الاتحاد تسعى لإنهاء أزمة الديون التي يعاني منها النادي، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لكي يتمكن العميد من قيد لاعبين جدد بقائمة الفريق للموسم الجديد.

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وأشارت صحيفة "um dois sport" البرازيلية إلى أن اللاعب نيكاو، صانع ألعاب أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، دخل في الفترة الحرة، ويستطيع الانتقال لأي فريق آخر.

وأكدت الصحيفة على أن نادي الاتحاد مهتهم باللاعب البرازيلي نيكاو، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للتدعيم صفوف العميد.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية بلاعبين مميزين، وذلك استعدادًا لنهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشارك الاتحاد خلال الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل الفريق المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.