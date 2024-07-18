الاتحاد يفاوض ثنائي تشيلسي وليفربول .. و"يتفق" مع صفقة أجنبية جديدة ولكن!

جديد ميركاتو نادي الاتحاد..

لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، يعملون على سد "النواقص" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل المنافسة بقوة في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ والذي ودعه بـ"صفر ألقاب"، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لمصادر اتحادية في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، يعمل المسؤولون على التعاقد مع حارس مرمى عالمي جديد، خلال صيف العام الحالي.

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المصادر كشفت عن أن الإسباني كيبا أريزابالاجا والبرازيلي أليسون بيكر، ثنائي تشيلسي وليفربول الإنجليزيين؛ على رأس قائمة الحراس المطلوبين في العميد الاتحادي.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، وضع "خطة بديلة" في حال فشل المفاوضات للتعاقد مع كيبا أو أليسون؛ وذلك لإغلاق ملف حراسة المرمى نهائيًا.

وأعلنت المصادر "اتفاق" نادي الاتحاد بالفعل، مع عدة أسماء أجنبية في مركز حراسة المرمى - بخلاف ثنائي تشيلسي وليفربول -؛ في انتظار الرأي الأخير من الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول؛ من أجل إتمام التعاقد مع أحدهم.