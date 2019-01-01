الاتحاد يطمح في تحقيق أول فوز على لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

يسعى الاتحاد لتعويض خسارته الأخيرة من الوحدة الإماراتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يخوض نادي اتحاد جدة السعودي اليوم مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على صدارته للمجموعة الثانية في منافسات دوري أبطال آسيا، عندما يستقبل ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الثالثة من البطولة.

ويسعى الاتحاد لتعويض خسارته الأخيرة من الوحدة الإماراتي بانتزاع العلامة الكاملة والوصول للنقطة السادسة.

ويدخل الاتحاد صاحب الأرض والجمهور مواجهة هذا المساء وفي رصيده النقطي 3 نقاط بعدما دك حصون الريان القطري في الجولة الافتتاحية بخماسية، إلا أنه تلقى خسارة قاسية في الجولة الأخيرة برباعية من الوحدة الإماراتي.

سييرا سعيد باختيارته للأجانب المشاركين في الآسيوية.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/LxOtwo5aJJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

تاريخياً واجه الاتحاد منافسه الأوزبكي في دوري أبطال آسيا مرتين، في نسخة 2006، وانتهت المواجهتان بالتعادل الإيجابي 1-1.

إدارة نادي الاتحاد السعودي توقع اتفاقية مع تويتر

مباراة اليوم يخوضها العميد بدون جماهيره وذلك بسبب العقوبة الانضباطية المرحلة للفريق في آخر مشاركة له في نسخة موسم 2016، وتعد هذه المواجهة الأخيرة للفريق بدون جماهيره بعد انتهاء العقوبة.