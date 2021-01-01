مؤمنة يجري تغييرات إدارية بالنادي الأهلي

إدارة الأهلي تجري تغييرات بالنادي

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، إجراء بعض التغييرات الإدارية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما وضعت أسماء عدد من المرشحين لشغل بعض المناصب الإدارية بالنادي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي وضعت الثنائي نايف القاضي وكامل الموسى، لاعبا فريق كرة القدم السابقان، ضمن المرشحين لشغل مناصب إدارية.

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وأضافت الصحيفة أن نايف القاضي، لاعب الأهلي السابق، ومدير المنتخب السعودي الأولمبي، مرشح لتولي منصب المدير التنفيذي في النادي الأهلي، خلفًا لمحمد الحارثي الذي كان يتولى هذا المنصب.

أما عن كامل الموسى لاعب الأهلي والوحدة السابق، فهو مرشح لتولي منصب مدير الكرة بالنادي، خلفًا لماجد الطويرقي، آخر من كان يتولى هذا المنصب.

يأتي ذلك بعدما وضعت إدارة الأهلي أكثر من اسم لشغل هذه المناصب، حيث تم التواصل مع كلًا من أحمد بامعوضة وعادل كعكي وزكي الصالح، ولكن لم يتم الاتفاق معهم.

ولا تزال تلك المناصب الإدارية في فريق الأهلي فارغة حتى الآن، بعد استقالة طارق كيال من منصبه، وعدم تعيين أحد بدلًا منه حتى الآن.